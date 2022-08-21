Вучич уличил чеченцев в вербовке албанцев для участия в конфликте на Украине

Президент Сербии Вучич: чеченцы в Косово вербовали албанцев для участия в боях на Украине

Группа чеченцев, которые являются противниками главы Чечни Рамзана Кадырова, вербовала в непризнанной республике Косово албанцев для участия в боевых действиях на Украине. В этом уличил выходцев из республики президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

Глава государства рассказал, что группа чеченцев и черкесов в начале августа посетила Косово с двумя целями. «Одна — наблюдение за ситуацией на севере, а другая — дополнительная вербовка албанцев для участия в конфликте на Украине», — уточнил он.

Вучич добавил, что эксперты зафиксировали присутствие группы, в которой были Ахмет Русланович Бакаев, Идрис Азарсанов, а также люди с инициалами Х. А. и М. А., которых связывают с чеченскими сепаратистами Джамбулатом Сулеймановым и Ахмедом Закаевым. По его словам, чеченцы интересовались ситуацией на севере Косово и готовностью сербов противостоять властям в Приштине.

Ранее Вучич заявил, что Сербия отказывается открывать любые иностранные военные базы в стране. Он добавил, что страна военно-нейтральна и будет защищать себя сама. Так он ответил на вопрос о возможном размещении на территории страны российской военной базы.