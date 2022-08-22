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В США отстранили от работы трех избивших задержанного полицейских

В США отстранили от работы трех полицейских, избивавших задержанного на виральном видео

Два полицейских участка в штате Арканзас отстранили от работы трех офицеров, предположительно попавших на видео, снятое у продуктового магазина в городе Малберри. На нем стражи правопорядка жестоко избивают некоего мужчину. Об этом сообщает NBC News, опубликовавшее запись с места событий.

Видео, ставшее виральным, было распространено по сети еще 21 августа, в воскресенье. На кадрах можно увидеть, как трое офицеров удерживают мужчину в лежачем положении и наносят ему удары руками и ногами. Позднее стало известно, что был избит подозреваемый в ряде правонарушений 27-летний Рэндалл Вустер. Сейчас он находится под стражей, его уже осмотрели врачи.

Полиция штата начала расследование в отношении офицеров.

11 августа российские полицейские приняли 14-летнего школьника за закладчика и избили его, в их отношении проводится проверка.

Виктория Кондратьева
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