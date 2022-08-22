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Россияне полчаса провисели на сломанном аттракционе и попали на видео

В Петербурге люди полчаса провисели на сломанном аттракционе в парке «Диво Остров»

В Санкт-Петербурге в парке развлечений «Диво Остров» сломался аттракцион — из-за этого люди полчаса провисели в воздухе. Видеозапись инцидента публикует местная группа во «ВКонтакте».

На попавших в сеть кадрах видно, что карусель остановилась на большой высоте — судя по видеозаписи, на аттракционе в это время было много людей.

Люди в Петербурге застряли на аттракционе «Седьмое небо». При этом, как пишет «Фонтанка», сотрудники парка развлечений сообщили, что людей снимали с аттракциона меньше получаса. После работы механиков аттракцион заработал снова.

Ранее в Ставрополе карусель из-за поломки полчаса крутила детей. Как рассказали очевидцы, катание детей на карусели длилось 36 минут, сотрудники долгое время не могли остановить карусель.

Анастасия Шейкина
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