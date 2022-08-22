Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили о «чудовищной» внешнеполитической катастрофе из-за Байдена

American Thinker: эгоцентризм президента Байдена обернулся «чудовищной» катастрофой в США

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Обозреватель Джек Макферрин в статье для издания American Thinker заявил, что склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям и игнорирование им мнений профессионалов представляет опасность для Америки и уже обернулось «чудовищной» внешнеполитической катастрофой.

По словам журналиста, падение правительства Афганистана после вывода из страны войск США в прошлом году представляет собой одно из наиболее убедительных свидетельств эгоцентризма Байдена.

«Решения главы США касательно Афганистана обернулись, вероятно, самой чудовищной внешнеполитической катастрофой с момента провалившейся попытки президента Картера спасти людей во время кризиса с американскими заложниками в Иране», — отметил Макферрин.

При этом он отметил, что американский президент «действовал исключительно по собственному усмотрению», в результате чего стратегическим интересам США и их репутации в мире был нанесен ущерб.

В то же время действия американского лидера шли вразрез с советами и пожеланиями чиновников и экспертов, подчеркнул журналист.

Ранее бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн призвал Джо Байдена элегантно уйти в отставку. Он пояснил, ссылаясь на физическую и умственную подготовку американского лидера, что глава Белого дома «не в состоянии эффективно руководить своей партией и страной».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии предложили перестать выдавать шенгенские визы россиянам
В российском регионе сформируют ремонтный батальон для участия в спецоперации
Психолог развеяла популярные мифы о долгом воздержании от секса
Российские предприятия побили рекорд по производству мусора
Учительница попала под суд за сексуальные отношения с 15-летним учеником
В США заявили о «чудовищной» внешнеполитической катастрофе из-за Байдена
Игру Кодзимы раздадут бесплатно
Япония решила расширить возможности по перехвату гиперзвуковых ракет
Байден и союзники США призвали отказаться от боевых действий у Запорожской АЭС
Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.