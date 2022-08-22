В США заявили о «чудовищной» внешнеполитической катастрофе из-за Байдена

American Thinker: эгоцентризм президента Байдена обернулся «чудовищной» катастрофой в США

Обозреватель Джек Макферрин в статье для издания American Thinker заявил, что склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям и игнорирование им мнений профессионалов представляет опасность для Америки и уже обернулось «чудовищной» внешнеполитической катастрофой.

По словам журналиста, падение правительства Афганистана после вывода из страны войск США в прошлом году представляет собой одно из наиболее убедительных свидетельств эгоцентризма Байдена.

«Решения главы США касательно Афганистана обернулись, вероятно, самой чудовищной внешнеполитической катастрофой с момента провалившейся попытки президента Картера спасти людей во время кризиса с американскими заложниками в Иране», — отметил Макферрин.

При этом он отметил, что американский президент «действовал исключительно по собственному усмотрению», в результате чего стратегическим интересам США и их репутации в мире был нанесен ущерб.

В то же время действия американского лидера шли вразрез с советами и пожеланиями чиновников и экспертов, подчеркнул журналист.

Ранее бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн призвал Джо Байдена элегантно уйти в отставку. Он пояснил, ссылаясь на физическую и умственную подготовку американского лидера, что глава Белого дома «не в состоянии эффективно руководить своей партией и страной».