Женщина уволилась после унижения на свадьбе от ее сослуживцев

Oddity Central: в Китае женщина уволилась из-за проигнорировавших ее свадьбу коллег

В Китае молодая женщина уволилась с работы после того, как сослуживцы не пришли на ее свадьбу. Об этом сообщает Oddity Central.

Китаянка трудилась в компании пять лет и думала, что у нее хорошие отношения с коллегами. Она решила пригласить на свадьбу 70 человек, с которыми работала, и накрыла для них шесть столов. Однако на торжество явился только один из них. Это был ее ученик, который, по всей видимости, не мог отказаться из вежливости.

В соцсетях женщина рассказала, что была на свадьбах трети из ее 70 коллег. После того как ее приглашение проигнорировали, она чувствовала себя униженной перед всеми гостями, особенно перед семьей жениха. Она заявила, что весь день только об этом и думала. После свадьбы женщина уволилась, так как больше не могла работать с людьми, которые подвергли ее такому унижению.

Ее история стала вирусной в китайских соцсетях. Мнения пользователей относительно произошедшего разделились: одни сочувствовали невесте и ее решению покинуть компанию, другие сочли, что у нее были завышенные ожидания.

Ранее сообщалось, что список требований к гостям на свадьбе, составленный невестой из США, попал на Reddit и вызвал бурные споры в интернете. В своем списке женщина, чье имя не сообщается, подчеркнула, что на свадебную церемонию не будут пускать детей.