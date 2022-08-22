Назван способ получить выходной на 1 сентября

Юрист Краснянская заявила о праве россиян получить выходной в День знаний

Руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская заявила, что существует несколько способов получить выходной в День знаний 1 сентября. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Юрист назвала способ получить выходной на 1 сентября и посоветовала оформить ежегодный отпуск, который «захватит первое число, либо по согласованию с руководством взять один день за свой счет». Это наиболее простой метод, отметила она.

Кроме того, россияне имеют право на дополнительный отпуск за особые условия труда, а также будучи донором. При необходимости эту возможность реально использовать и на 1 сентября. При ненормированном рабочем графике или сверхурочной деятельности работник имеет право взять выходной день в любое время.

Ранее россиянам напомнили о праве устроить себе выходной на 1 сентября. С таким заявлением выступила руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.