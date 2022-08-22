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Россиянин нашел тела своих детей в озере

На Ямале двое детей из оленеводческих стойбищ утонули в озере

Фото: Shutterstock

Двое детей, которые живут в оленеводческом стойбище, утонули в озере на Ямале. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Предварительно, мальчик 9 лет и девочка 11 лет, которые не умели плавать, пошли купаться на озеро без взрослых в четверг, 18 августа. Тела детей нашел их отец и местные жители.

После случившегося следователи начали проверку. Они уже осмотрели место происшествия.

Ранее сообщалось, что трое детей 5-6 лет утонули в Тверской области. Их тела обнаружили на берегу Негочанского водохранилища. Предварительно, несовершеннолетние находились в водоеме без сопровождения взрослых.

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Анастасия Шейкина
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