В Госдуме анонсировали внеплановое совещание из-за ситуации с Запорожской АЭС

Депутат Ющенко сообщил о внеплановом совещании Госдумы из-за ситуации с Запорожской АЭС

В Госдуме анонсировали внеплановое совещание лидеров фракций со спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным. На встрече в понедельник, 22 августа, будут обсуждать ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» руководитель пресс-службы ЦК КПРФ, депутат Александр Ющенко.

Он уточнил, что заседание начнется в Думе в 15:00 по московскому времени. Ющенко напомнил об инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова провести экстренное совещание по ситуации на Запорожской АЭС.

«Вячеслав Володин это предложение сразу же поддержал. Поэтому сегодня в 15 часов совещание с лидерами фракций состоится», — сказал депутат.

По мнению Ющенко, преступление киевского режима не должно остаться незамеченным.

Ранее спикер Госдумы назвал президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского виновниками обстрелов Запорожской АЭС.

По данным Минобороны России, критически важная инфраструктура Запорожской АЭС не пострадала из-за обстрелов ВСУ.

11 августа в администрации Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.