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Топ-менеджер компании «Газпрома» стал фигурантом уголовного дела

В ЯНАО завели уголовное дело на топ-менеджера «Газпром добыча Надым» Кима

Фото: Shutterstock

В Ямало-Ненецком автономном округе завели уголовное дело на заместителя генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром добыча Надым» Вячеслава Кима, сообщает местное издание «Правда УрФО» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры субъекта.

«Дело возбуждено, Ким привлечен в качестве обвиняемого, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — рассказали в прокуратуре. Расследование уголовного дела, фигурантом которого стал топ-менеджер, продолжается — оно поручено сотрудникам отдела по особо важным делам.

В следственном управлении СКР по ЯНАО и «Газпром добыча Надым» не ответили на запрос журналистов. Как сообщает «Правда УрФО», Ким работает в «Газпром добыча Надым» с 2000 года.

В ноябре 2021-го по обвинению в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере были арестованы сразу шесть топ-менеджеров кубанской «дочки» «Газпрома» — «Газпром газораспределение Краснодар». По данным следствия, сотрудники компании регулярно получали незаконное вознаграждение от застройщиков за выдачу техусловий, в деле фигурирует сумма подкупа в размере 20 миллионов рублей.

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Софья Ермакова
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