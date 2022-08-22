Цены на газ в Европе превысили 2800 долларов

Цена на газ в Европе превысила 2800 долларов за тысячу кубометров впервые с марта

Во время торгов в понедельник, 22 августа, цена газа в Европе подскочила почти на 8 процентов и превысила 2800 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с марта, свидетельствуют данные биржи ICE.

Ранее в августе российский Газпром сообщил, что временно остановит единственный рабочий газоперекачивающий аппарат, обеспечивающий работу трубопровода «Северный поток». Часть необходимого оборудования компания отказывается принимать обратно из ремонта в Канаде, ссылаясь на риски санкций. На этом фоне прокачка по газопроводу сокращена до 20 процентов от мощности. После объявленной приостановки, которая придется на три дня в конце августа–начале сентября, российская компания обещает возобновить ее в том же урезанном объеме.

19 августа цены на газ в Европе взлетели на торгах на 7 процентов, до отметки выше 2700 долларов.