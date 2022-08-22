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Парикмахер назвал модное окрашивание волос на осень 2022 года

Парикмахер Перкинс назвал шоколадный оттенок волос модным осенью 2022 года

Фото: @haileybieber

Парикмахер и ведущий преподаватель бренда Madison Reed Швонн Перкинс назвал модное окрашивание волос на осень 2022 года. Соотвествующий материал появился на сайте издания Glamour.

Речь идет об окрашивании «мокко-брюнетка», которое представляет собой глубокий коричневый оттенок с теплыми шоколадными переливами. По мнению Перкинса, данный цвет волос отлично подойдет брюнеткам с холодным тоном кожи.

В качестве примера «мокко-брюнетки» специалист привет супермодель Хейли Бибер, актрису Джессику Альбу и певицу Эддисон Рей. Кроме того, эксперт выделил еще несколько знаменитостей, которые недавно отказались от светлых локонов и перекрасилась в упомянутый цвет. Среди них — певица Сиара и актриса Никола Пельтц, которая отметила в соцсетях, что у нее темный цвет волос от природы.

В завершение стилист пояснил, что окрашиванию «мокко-брюнки» требуется особый уход. «Названному цвету необходим уход, в том числе частое тонирование для поддержания блеска и яркости прядей», — добавил он.

Ранее в августе редакторы модного портала Who What Wear совместно со звездными парикмахерами перечислили трендовые окрашивания волос на осень. По наблюдениям стилиста Ларри Кинга, клиенты все чаще просят покрасить их волосы в цвета, которые соответствуют времени года. Он считает, что по этой причине в грядущем сезоне будут актуальны розовые, вишневые, пепельные и карамельные оттенки. В то же время основатель и креативный директор салона STIL Кристель Бэррон-Хоф добавила к данному списку две разновидности блонда: мармеладный и твидовый.

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Мария Винар
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