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Спорт

Британцы включили Петра Яна в семерку лучших бойцов UFC

Британский The Independent включил россиянина Петра Яна в семерку лучших бойцов UFC
Петр Ян

Петр Ян. Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британский The Independent представил собственный рейтинг спортсменов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) без учета весовых категорий. Список доступен на сайте издания.

Журналисты представили рейтинг из десяти лучших бойцов UFC. Примечательно, что россиянин Петр Ян попал в семерку, обойдя американцев Стипе Миочича (8), Колби Ковингтона (9) и Дастина Порье (10). Выше российского бойца в рейтинге оказались Роберт Уиттакер (6), Фрэнсис Нганну (5), Чарльз Оливейра (4). Тройку лучших составили Исраэл Адесанья, Камару Усман и Александр Волкановски.

Ян уступил в последнем поединке под эгидой UFC американцу Алджамейну Стерлингу, который упомянут в материале The Independent в качестве бойца, не сумевшего пробиться в ТОП-10. 23 октября россиянину предстоит поединок против другого американца Шона О'Мэлли.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету 16 побед при трех поражениях.

Николай Костюков
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