Спортсмен попытался сделать предложение возлюбленной и упал из-за судороги

Daily Star: спортсмен попытался сделать предложение возлюбленной и не смог из-за судороги

Участник проходивших в эстонском городе Таллин соревнований Ironman решил сделать предложение возлюбленной на финишной линии, но упал из-за судороги. Об этом сообщает Daily Star.

Кристиан Мориатьель из Испании планировал сделать предложение избраннице после завершения соревнований по триатлону, но все пошло не по плану. Мужчина финишировал шестым в категории участников в возрасте от 40 до 44 лет. Прохождение маршрута заняло у него девять с половиной часов.

На финишной линии спортсмен опустился на колено перед возлюбленной и попытался протянуть ей кольцо, но в этот момент его скрутило судорогой, и он повалился на землю, корчась от боли. На помощь мужчине пришли участники мероприятия, которые начали массировать его ноги. Мориатьелю помогли подняться на колени, и со второй попытки он смог спросить женщину, готова ли она выйти за него замуж. Его возлюбленная ответила согласием под одобрительные возгласы толпы.

Запись произошедшего набрала сотни тысяч просмотров с момента публикации в соцсетях. В комментариях пользователи начали поздравлять пару, хотя некоторые из них сочли произошедшее знаком свыше. «Это и лучшее, и худшее предложение из возможных!» — написал один из пользователей. «Возможно, бог дает ему знак и как бы говорит: "Нет, остановись!"» — пошутил автор другого комментария.

Ранее сообщалось, что жительница мексиканского города Мехико Монсеррат Кокс получила травму в тот момент, когда возлюбленный делал ей предложение. Животное мотнуло головой и задело шею будущей невесты.