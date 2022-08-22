В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты транзита грузов

В Калининградской области нашли вариант оплаты транзита, альтернативный Шауляй банку

Власти Калининградской области нашли вариант оплаты транзита грузов, альтернативный литовскому Шауляй банку. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства, передает ТАСС.

Как сказал глава пресс-службы Дмитрий Лысков, этим способом пользуются многие компании. При этом он не уточнил подробности альтернативной схемы.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литва может перестать пропускать транзит грузов в Калининград с 1 сентября из-за отказа литовского банка от работы с Россией.

18 июня Литва прекратила транзит ряда попавших под санкции Евросоюза товаров по железной дороге в Калининград. Ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, среди которых строительные материалы, цемент и металлы. 13 июля Еврокомиссия сняла запрет на транзит товаров через Литву, однако с рядом условий, исключив доставку грузов автомобильными дорогами. 26 июля в Калининград прибыл первый транзитный поезд с цементом.