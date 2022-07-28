Алиханов допустил остановку транзита грузов в Калининград с 1 сентября

Алиханов допустил остановку транзита грузов в Калининград через Литву с 1 сентября

Литва может перестать пропускать транзит грузов в Калининград с 1 сентября из-за отказа литовского банка от работы с Россией. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передает РИА Новости.

По его словам, над решением этой проблемы уже идет работа. «Мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее», — рассказал Алиханов.

Глава региона объяснил, что отказ от работы с российскими контрагентами приведет к невозможности оплаты российской железной дороги. «Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать — в чем я сомневаюсь, — либо перестанут пропускать», — констатировал он.