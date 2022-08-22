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Пьяный россиянин насмерть забил лопатой родную мать

Пьяный житель Чувашии не менее 10 раз ударил лопатой по голове мать, женщина скончалась

Фото: СК РФ

Пьяный житель села Туруново Батыревского района Чувашии насмерть забил лопатой родную мать. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 52-летний мужчина нанес пенсионерке не менее 10 ударов лопатой по голове. От полученных травм пожилая россиянка скончалась на месте.

В отношении жителя Чувашии возбудили дело по статье 105 УК России («Убийство»). Мужчину уже задержали.

«По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в региональном управлении СК.

Ранее в Краснодарском крае мужчина забил семейную пару лопатой. Учинив расправу, россиянин вывез тела на машине в лес, но после поделился переживаниями о случившемся с соседом, а тот, в свою очередь, вызвал полицейских.

СКР возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье о двойном убийстве.

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Анна Щербакова
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