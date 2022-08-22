Пьяный россиянин насмерть забил лопатой родную мать

Пьяный житель Чувашии не менее 10 раз ударил лопатой по голове мать, женщина скончалась

Пьяный житель села Туруново Батыревского района Чувашии насмерть забил лопатой родную мать. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 52-летний мужчина нанес пенсионерке не менее 10 ударов лопатой по голове. От полученных травм пожилая россиянка скончалась на месте.

В отношении жителя Чувашии возбудили дело по статье 105 УК России («Убийство»). Мужчину уже задержали.

«По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в региональном управлении СК.

Ранее в Краснодарском крае мужчина забил семейную пару лопатой. Учинив расправу, россиянин вывез тела на машине в лес, но после поделился переживаниями о случившемся с соседом, а тот, в свою очередь, вызвал полицейских.

СКР возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье о двойном убийстве.