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Гейджи поделился ожиданиями от боя Махачева и Оливейры

Джастин Гейджи заявил, что Ислам Махачев не будет доминировать в бою с Чарльзом Оливейрой

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи поделился ожиданиями от поединка между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым. Его слова приводит MMA Fighting.

«Уверен на 100 процентов, что Исламу не удастся доминировать над соперником», — заявил 33-летний американец, говоря о главном событии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. «Не знаю, смогу ли объяснить. Это мои ощущения. Когда я дрался с Оливейрой, понимал, что не смогу подавить его. В общем, нас ждет великолепный бой», — отметил Гейджи.

Оливейра и Махачев подерутся за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе на турнире, который запланирован на 22 октября. Бразилец — экс-чемпион промоушена. Он лишился пояса, так как не сумел уложиться в лимит весовой категории перед защитой титула в поединке с Гейджи. В бою с американцем он добился победы.

Махачев одержал десять побед подряд в UFC. В последнем поединке, который прошел в феврале, он нокаутировал американца Бобби Грина.

Победная серия Оливейры насчитывает 11 поединков. Всего на счету бразильца 33 победы при восьми поражениях.

Николай Костюков
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