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Медведев ответил на слова Шольца о частоте походов в душ

Зампред Совбеза Медведев заявил, что из-за кризиса в ЕС полноценно моется только Шольц

Фото: Aleksey Nikolskyi / Kremlin Pool / Globalookpress.com

На фоне продолжающегося в Евросоюзе (ЕС) энергетического кризиса и мер по ограничению потребления ресурсов продолжать полноценно мыться может только канцлер Германии Олаф Шольц. Так на его слова ответил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

«Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде», — подчеркнул политик.

21 августа канцлер Германии Олаф Шольц рассказал немцам, которым федеральное правительство порекомендовало экономить воду, что принимает душ ежедневно.

До этого бургомистр Ганновера Белит Онэй заявил, что власти немецкого города решили отключить горячий душ в спортзалах и бассейнах для экономии газа. Он отметил, что последние несколько дней доказали непредсказуемость текущей ситуации. По его утверждению, столица земли Нижняя Саксония пытается подготовиться к любому варианту развития событий.

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Сергей Истомин
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