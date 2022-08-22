Бермуды упростили возвращение российских самолетов настоящим владельцам

Бермуды частично отменили торговые санкции и упростили возвращение их самолетов из России

Правительство Бермудских островов выдало Управлению гражданской авиации (BCAA) специальную лицензию, которая частично отменяет торговые санкции и упрощает возвращение из России самолетов, зарегистрированных в государстве.

Документ позволит ВСАА выдавать индивидуальные разрешения на полеты самолетов как физическим, так и юридическим лицам. Для этого должны быть выполнены два условия — перелет совершается от имени настоящих владельцев, не являющихся гражданами России, а сам самолет летит в любую точку мира за пределами России.

Эксперты оценивают российский авиапарк в гражданской авиации в 980 судов, из них 730-770 лайнеров зарегистрированы именно на Бермудах. Практически сразу после начала боевых действий на Украине страна остановила сертификаты летной годности для самолетов, находящихся на территории России.

После этого российские власти приостановили соглашение с Бермудами о надзоре за самолетами и перевели их в российский реестр. Решение носило вынужденный характер, в противном случае лайнеры пришлось бы возвращать лизингодателям, что в несколько раз снизило бы число бортов, которые есть в распоряжении российских перевозчиков.

Ранее сообщалось, что авиакомпании начали разбор лайнеров, так называемую каннибализацию, для поддержания остального парка в рабочем состоянии. Глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров назвал такой процесс мировой практикой и попросил не использовать стандартное для таких случаев слово «каннибализм».