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В Башкирии пройдет фестиваль «Молочная страна»

Фестиваль «Молочная страна» пройдет в Уфе 27 августа

Фото: Денис Абрамов / ТАСС

В столице Башкортостана 27 августа пройдет фестиваль «Молочная страна». Как уточняет KP.RU, ежегодное мероприятие состоится в Уфе уже в десятый раз.

По сложившейся традиции, летний праздник развернется в историческом центре города, на пересечении улиц Заки Валиди и Гафури. Отмечается, что часть площадок фестиваля разместят рядом с памятником Салавату Юлаеву.

Рассказывая о программе мероприятия, в издании указали, что она будет разделена на деловую и развлекательную части. Регистрация на первую стартует в 8 утра в здании Конгресс-холла. Лавки по продаже молочной продукции, спортивные площадки, рынки, ферма, кафе и различные интерактивные зоны заработают с 10 часов. Каждому из гостей молочного праздника предложат бесплатный приветственный стакан молока.

KP.RU подчеркивает, что в рамках праздника будет проходить гастрономический фестиваль «Курай».

Ранее сообщалось, что в столице Башкирии 19 августа открылась выставка художественных промыслов Дагестана «Умельцы Дагестана. Дары предков». Площадкой проведения выставки, которая будет проходить до 29 августа, стала уфимская галерея народного искусства «Урал».

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Варвара Кошечкина
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