Apple признала недостаток iPhone 12

9to5mac: Apple продлила программу бесплатного обслуживания дефектных iPhone 12

Apple предложила пользователям бесплатную замену дефектных смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Как стало известно журналистам, американская компания признала существенный недостаток смартфонов, выпущенных в 2020 году. Проблема связана с браком компонента динамика устройства, поломка не позволяет использовать девайс во время голосовых вызовов.

В Apple решили продлить программу бесплатного обслуживания подобных аппаратов на один год. Таким образом владельцы гаджетов получат возможность отремонтировать устройство в течение трех лет с момента покупки аппарата. «Это дает пользователям iPhone 12 и iPhone 12 Pro дополнительный год на решение этой проблемы», — отметили авторы портала.

В заявлении американской компании также говорится, что проблемные устройства были произведены в период с октября 2020 года по апрель 2021 года. Брак, по словам специалистов, касается «очень небольшого процента» смартфонов. В свою очередь другие девайсы линейки — iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max — не подпадают под программу обслуживания.

В начале года пользователи смартфонов серии iPhone 13 рассказали о внезапно порозовевших экранах устройств. Владельцы гаджетов заметили, что розовый цвет на дисплеях появился внезапно, неполадку невозможно исправить перезагрузкой или обновлением ПО.