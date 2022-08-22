В Белоруссии пьяный пенсионер обстрелял детей из пневматики

В Барановичах пьяный пенсионер открыл стрельбу по детям из пневматического оружия

В Белоруссии пьяный пенсионер обстрелял детей из пневматического оружия, сообщается в Telegram-канале МВД страны.

Инцидент произошел в Барановичах. В правоохранительные органы обратились родители 10-летнего ребенка: в их сына стрелял 72-летний местный житель, нанеся мальчику телесные повреждения.

Нетрезвый мужчина решил проучить подростков, которые шумели на улице, и открыл огонь по ним из пневматического пистолета. Конфликты с соседями по аналогичным поводам у мужчины возникали и ранее. Правоохранители изъяли у него оружие и 45 пуль, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Минске сотрудники ГАИ задержали пьяного автомобилиста, который находился за рулем в костюме героя фильма «Аватар». 31-летний мужчина решил принять облик аватара для участия в корпоративе. В его отношении составили административный протокол.