54-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала откровенное фото в нижнем белье

54-летняя актриса Донна Д'Эррико показала откровенное фото со словами «у меня нет мужчины»

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико показала откровенное фото со словами «у меня нет мужчины». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 54-летняя звезда «Спасателей Малибу» позировала у себя дома, примерив кружевное розовое нижнее белье с поясом и чулками и повернувшись спиной к камере. При этом ягодицы знаменитости оказались обнажены.

В свою очередь, в подписи к посту Д'Эррико указала, что ее предыдущее фото было удалено из-за жалоб пользователей на непристойный контент. Артистка заявила, что не считает себя старой для подобных съемок и не видит в них ничего предосудительного.

«Я люблю носить сексуальное нижнее белье. У меня нет мужчины, для которого я могла бы его надеть, и я не могу просто так ходить в нем дома. (...) Мне весело, и я чувствую себя очень сексуальной. Дайте мне жить. Когда мне исполнится 80, я буду оглядываться назад и радоваться, что устраивала такие фотосессии, пока была горячей», — заявила звезда.

В июле американская актриса и фотомодель Кристи Бринкли показала тело в откровенном купальнике, снявшись для журнала Social Life. Так, на одном из кадров 68-летняя знаменитость позировала, сидя в кресле у бассейна в данном предмете гардероба черного цвета с чашками и поясом на талии. Помимо этого, ее образ дополняли длинные распущенные волосы оттенка блонд, макияж в нюдовых тонах, а также кулон с крупным зеленым камнем.