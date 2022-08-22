Участник популярного шоу на ТНТ высказался о желании покинуть проект

Участник шоу «Импровизация» Позов заявил, что у него возникали мысли об уходе из проекта

Участник популярной юмористической программы «Импровизация» на телеканале ТНТ Дмитрий Позов заявил, что у него возникали мысли об уходе из проекта. Причины этому он раскрыл, отвечая на вопросы телезрителей в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Юморист отметил, что много раз задумывался о том, чтобы покинуть программу. По словам Позова, это желание было обусловлено рядом причин. «Грусть, рефлексия, депрессия, усталость, отношение некоторых зрителей, реакции на наше творчество, комментарии, самокопания, непонимание», — высказался о них участник шоу. Другие подробности он не раскрыл.

Ранее Позов рассказал о проблемах в отношениях, которые возникали у него в прошлом из-за участия в КВН. По словам юмориста, бывшая девушка подозревала его в изменах, когда он отправлялся в поездки для участия в играх.

Шоу «Импровизация» выходит на ТНТ с 2016 года. Его постоянные участники — Дмитрий Позов, Арсений Попов, Антон Шастун и Сергей Матвиенко. В рамках проекта они вместе с приглашенной звездой разыгрывают миниатюры, не имея заранее заготовленного сценария.