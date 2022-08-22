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Восемь округов Подмосковья объявили потенциально опасными из-за лесных пожаров

Губернатор Воробьев объявил 8 подмосковных округов потенциально опасными из-за пожаров

Фото: Shutterstock

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил восемь округов региона потенциально опасными из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщает телеканал «360».

Он отнес к ним Ленинский городской округ, Воскресенск, Егорьевск, Коломну, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ступино, Шатуру. Воробьев подчеркнул, что региональное управление МЧС России в связи с этим перешло на усиленный режим работы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что московский смог не представляет опасности. Он также предупредил, что в Рязанской, Владимирской и Московской областях прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В минувшие выходные запах гари из-за лесных пожаров в Рязанской области вернулся в Московский регион.

Ранее Роспотребнадзор из-за появления запаха гари в Москве и Подмосковье рекомендовал жителям сократить прогулки и носить маски.

Кроме того, гражданам в условиях задымленности посоветовали ограничить занятия спортом и работу на свежем воздухе.

17 августа жители юго-западных, южных и западных районов Москвы пожаловались на запах гари, позже едкий запах добрался и до севера российской столицы. Тогда Рослесхоз связал сложившуюся ситуацию с пожарами на промышленных территориях в Рязанской области.

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Анна Щербакова
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