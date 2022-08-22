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Путин пообещал проводить отвечающую коренным интересам России политику

Путин: Россия будет проводить только ту политику, которая отвечает ее коренным интересам
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Россия является мощной державой, которая будет проводить на мировой арене только ту политику, которая отвечает ее коренным интересам, заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении ко Дню Государственного флага, пишет ТАСС.

По его словам, страна не откажется от традиционных ценностей. «Россия — это мощная самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества», — пообещал глава государства.

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Он отметил, что российский триколор останется священным символом для всех поколений жителей.

Ранее Путин заявил, что существуют две ценности, пропить которые невозможно. По словам президента, это репутация и заслуги предков.

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Марина Совина
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