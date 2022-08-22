Путин пообещал проводить отвечающую коренным интересам России политику

Путин: Россия будет проводить только ту политику, которая отвечает ее коренным интересам

Россия является мощной державой, которая будет проводить на мировой арене только ту политику, которая отвечает ее коренным интересам, заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении ко Дню Государственного флага, пишет ТАСС.

По его словам, страна не откажется от традиционных ценностей. «Россия — это мощная самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества», — пообещал глава государства.

Он отметил, что российский триколор останется священным символом для всех поколений жителей.

Ранее Путин заявил, что существуют две ценности, пропить которые невозможно. По словам президента, это репутация и заслуги предков.