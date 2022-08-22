Стало известно об обстреле погранпункта в граничащем с Украиной регионе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пограничный пункт ФСБ в Курской области. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.
Изданию стало известно, что атакованный погранпункт располагается недалеко от села Гордеевка. Его обстреляли минометными снарядами 120-го калибра в воскресенье, 21 августа.
Всего ВСУ выпустили 30 минометных снарядов. Никто не пострадал, повреждение не зафиксировано.
21 августа в Курской области взорвался трактор, который, предположительно, наехал на неразорвавшийся боеприпас. Тракторист не пострадал.
В Курской области до 23 августа действует высокий уровень террористической опасности. В этот период губернатор региона Роман Старовойт попросил жителей российского региона оставаться бдительными. Он также указал на высокие риски работы украинских диверсионно-разведывательных групп.