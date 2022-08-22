Стало известно об обстреле погранпункта в граничащем с Украиной регионе

Mash сообщил об обстреле погранпункта ФСБ в Курской области близ села Гордеевка 21 августа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пограничный пункт ФСБ в Курской области. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Изданию стало известно, что атакованный погранпункт располагается недалеко от села Гордеевка. Его обстреляли минометными снарядами 120-го калибра в воскресенье, 21 августа.

Всего ВСУ выпустили 30 минометных снарядов. Никто не пострадал, повреждение не зафиксировано.

21 августа в Курской области взорвался трактор, который, предположительно, наехал на неразорвавшийся боеприпас. Тракторист не пострадал.

В Курской области до 23 августа действует высокий уровень террористической опасности. В этот период губернатор региона Роман Старовойт попросил жителей российского региона оставаться бдительными. Он также указал на высокие риски работы украинских диверсионно-разведывательных групп.