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В российском регионе сформируют ремонтный батальон для участия в спецоперации

В России создадут ремонтный батальон «Арсеньевский» для участия в спецоперации на Украине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Приморье сформируют ремонтно-восстановительный батальон «Арсеньевский» для участия в специальной военной операции на Украине, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как уточнили в администрации российского региона, участники созданного батальона будут восстанавливать и возвращать на поле боя выведенную из строя боевую технику. Он будет состоять из 280 военнослужащих-контрактников. «Их основной задачей станет эвакуация выведенной из строя боевой техники, ее ремонт и возвращение на поле боя», — подчеркнули в пресс-службе.

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В правительстве уточнили, что на сегодняшний день в ряды подразделения вступили 140 человек. В состав батальона могут войти граждане России от 18 до 60 лет независимо от прописки и образования.

Ранее в Запорожской области начали создавать добровольческие батальоны для защиты освобожденных территорий.

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Марина Совина
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