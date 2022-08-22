Россия призвала ООН играть более заметную роль в ситуации с Украиной

Постпред РФ Гатилов призвал ООН играть более заметную роль в ситуации с Украиной

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал организацию играть более заметную роль в деле урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

По его словам, ООН погрязла в «политизации» из-за спецоперации России на Украине, что «нанесло ущерб авторитету ООН и ее организаций». В результате ООН не в состоянии эффективно действовать в качестве посредника, полагает дипломат.

Постпред России также выразил мнение, что сделка по зерну стала единственным примером, когда представители ООН сыграли практическую роль в том, что касается попыток посредничества.

Говоря о работе в Женеве, дипломат отметил, что у российской стороны «нет никаких контактов с западными делегациями».

Ранее дипломат заявил, что затягивание конфликта на Украине, обусловленное западными поставками вооружений, очень опасно, так как серьезным образом затруднит поиск его дипломатического урегулирования. По его словам, в настоящее время он не видит возможностей для дипломатических контактов Киева и Москвы.