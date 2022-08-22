Названа главная сложность тушения пожаров в Рязанской области

Эксперт Назаров назвал множественные очаги главной сложностью тушения в Рязанской области

В Рязанской области причина лесных пожаров является многофакторной. Отношение людей в сочетании с погодными факторами привели к таким последствиям. Главная сложность сегодня — это большое количество очагов. Так объяснил независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров в беседе с «Лентой.ру».

22 августа стало известно, что на всей территории Рязанской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом объявил врио губернатора региона Павел Малков. По его словам, обстановка в области остается напряженной. «Площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться. По данным Авиалесоохраны, сегодня речь идет о 8-9 тысячах гектаров», — написал Малков.

Лесные пожары — это всегда проблема. Следует это признать Сергей Назаров независимый пожарно-технический эксперт

«Необходимо убирать сухостои. Плюс безалаберное отношение людей к возникновению пожаров. Безусловно, есть очаги пожаров, которые возникли в результате природных явления, но большая часть — это рукотворные пожары», — заявил Назаров.

Эксперт объяснил, что такая значительная площадь возгорания в Рязанской области связана с большим количеством очагов. «Пожарная охрана просто не успевает реагировать сразу на все очаги, и происходит распространение. Пока очаг маленький его можно подавить малой силой, а когда огонь разросся, то он уже может угрожать населенным пунктам», — сказал он.

Еще одной причиной, которая также повлияла на распространение пожара, стало отсутствие дождей. «Огонь распространяется по сухой траве, по сухим веткам. Если зелень будет влажная, то огонь так быстро не пойдет, а может ограничиться небольшой площадью», — подытожил Назаров.

Пожары — это очень серьезное явление. В их основе отношение общества. А у нас оно достаточно безалаберное, что к городским пожарам, что к лесным Сергей Назаров независимый пожарно-технический эксперт

Ранее Малков сообщил, что из-за лесных пожаров в Рязанской области были эвакуированы жители поселка Голованово. Кроме того, свои дома покинуло население деревни Ольгино.