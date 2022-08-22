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Прокуратура не стала возбуждать дело против Шольца из-за выброшенных документов

Bild: прокуратура ФРГ не стала возбуждать дело против Шольца из-за выброшенных документов
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Прокуратура города Потсдам в Германии не стала возбуждать уголовное дело в отношении канцлера страны Олафа Шольца и его жены из-за выброшенных в мусорный бак государственных документов. Об этом сообщило издание Bild в Telegram.

«Мы воздержались от начала расследования, потому что в документах, опубликованных в СМИ, нет информации, угрожающей важным общественным интересам», — заявил старший прокурор Вильфрид Леманн.

Bild отмечает, что выброшенные политиком бумаги разбросала лиса, которая забралась в мусорный контейнер. Среди них, в частности, обнаружили ежедневник жены канцлера, министра образования Бранденбурга Бритты Эрнст, в котором содержалось расписание ее встреч.

В конце июля сообщалось, что соседи Шольца находят в мусорном контейнере или рядом с ним важные, а подчас и секретные документы. После этого генеральный секретарь оппозиционной партии ФРГ Христианско-демократический союз (ХДС) Марио Чая раскритиковал жену канцлера за выброшенные бумаги.

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Виктория Кондратьева
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