Российского гандболиста-чемпиона задержали в Белоруссии

Baza: двукратного чемпиона России по гандболу Александра Синицына задержали в Белоруссии

Двукратного чемпиона России по гандболу Александра Синицына задержали во время сборов в Белоруссии. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации источника, спортсмен с одноклубниками из «Донских казаков» находился в караоке в Бресте, где ввязался в драку. Знакомые Синицына заявили, что сотрудник заведения спровоцировал его. Участников конфликта задержали, однако позже всех, кроме Синицына, выпустили, а против гандболиста возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Близкие спортсмена подчеркнули, что связи с ним нет до сих пор. Они добавили, что Федерация гандбола России не оказала помощи Синицыну. Спортсмен может выйти из СИЗО, только если заплатит пострадавшему сотруднику караоке 10 тысяч долларов и 800 тысяч рублей залога.

Синицын перешел в состав «Донских казаков» в начале августа 2022 года. До этого он восемь сезонов провел в составе «Чеховских медведей», с которыми стал чемпионом и призером Суперлиги, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.