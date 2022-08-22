Мастер назвал устаревшие и вечно актуальные дизайны татуировок

Мастер Стью Хепкат назвал рисунки «ловцов снов» и львов устаревшими вариантами татуировки

Владелец студии Hepcat Tattoos Стью Хепкат из Глазго, Шотландия, назвал устаревшие и вечно модные дизайны татуировок. Комментарий эксперта приводит Insider.

Так, актуальность утратили изображения «ловцов снов», символов бесконечности и львов. По словам мастера, данные варианты тату были популярны у знаменитостей в 2000-е годы, однако чрезмерная распространенность привела к спаду их популярности.

В то же время в моде на долгое время закрепились рисунки с орлами, розами, сердцами и черепами, заявил собеседник издания. Указанные узоры имеют длительную историю в тату-индустрии, а также используются в качестве значимых символов в поп-культуре, например, на футболках с названиями музыкальных групп, пояснил Хепкат.

В свою очередь, специалист призвал не копировать татуировки звезд и не следовать трендам. «Рисунки на теле должны выражать вашу индивидуальность, а не быть данью традициям или моде», — заключил он.

В мае британская компания Barber DTS, производящая товары для татуировок и пирсинга, провела опрос среди мастеров и раскрыла самые странные просьбы клиентов салонов за последние 12 месяцев. Так, в числе нелепых запросов оказалось требование влюбленных нанести изображение на их тела во время занятия сексом. Кроме того, в данный список вошли узор в виде чулок в сетку, покрывающий все ноги, и рисунок курицы в маске с символами COVID-19, держащей рулон туалетной бумаги. В то же время одна из девушек попросила сделать поверхность ее кожи на два тона темнее, чтобы ей не приходилось загорать.