Блогерша купила грузовик потерянных посылок и раскрыла их ценное содержимое

Блогерша HopeScope купила грузовик потерянных посылок на миллионы рублей

Блогерша Хоуп с никнеймом HopeScope из США купила грузовик с потерянными посылками и раскрыла их ценное содержимое общей стоимостью в 36 130 фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей). Соответствующее видео появилось у нее на YouTube-канале.

Девушка призналась, что потратила на данные вещи 10 712 фунтов стерлингов (760 тысяч рублей), поэтому рассчитывала на существенную выгоду. Так, на размещенных кадрах она продемонстрировала, что обнаружила внутри коробок несколько пар брендовой обуви, в том числе модели марок Adidas, Converse, Birkenstocks, Toms и Dr. Martens.

Также среди недоставленных адресатам товаров оказались костюм Versace Jeans lounge за 1015 фунтов стерлингов (72 тысячи рублей), платье Tory Burch за 421 фунт стерлингов (30 тысяч рублей) и сумка Dior за 3558 фунтов стерлингов (252 тысячи рублей). Кроме того, блогерше попался беспроводной пылесос Dyson по цене 7200 фунтов стерлингов (510 тысяч рублей) и коробка с ювелирными изделиями на сумму 2500 фунтов стерлингов (177 тысяч рублей).

Среди прочего американка нашла 113 комплектов одежды для домашних животных, 141 футболку Baby Yoda и 74 пары носков Adidas, а также джинсовое нижнее белье, поврежденные клюшки для гольфа, гитару, пишущую машинку и пять клавиатур фирмы Apple.

В феврале сообщалось, что автор YouTube-канала HopeScope выкупила потерянные в аэропорту посылки из интернет-магазинов и нашла в них товары на миллионы рублей. Например, в первой посылке, которую она распаковала, оказались шлепанцы бренда Gucci.