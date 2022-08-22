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Россиянам дали советы по оформлению банковских карт в Узбекистане

АТОР: оформление банковской карты в Узбекистане занимает три полных рабочих дня

Фото: Shutterstock

Российским туристам, планирующим поездку в Узбекистан, дали советы по оформлению зарубежных банковских карт Visa и Mastercard. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В компании «Русский Экспресс» предупредили, что получение карты будет сложно совместить с классическим экскурсионным туром, так как оформление занимает три полных рабочих дня.

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Путешественникам порекомендовали либо закладывать дополнительное время в рамках поездки в Узбекистан, либо заранее рассчитывать тайминг и дату прибытия в страну. Также россиянам напомнили, что все расчеты в стране ведутся сумах. В Coral Travel отметили, что не стоит сразу обменивать большую сумму в рублях на местную валюту, так как обратный обмен на рубли в обменных пунктах и банках может быть невыгодным.

Ранее в августе туроператоры сообщили о пятикратном росте спроса на туры в Узбекистан среди россиян. По данным госкомстата республики, количество прибытий российских путешественников растет уже четвертый месяц подряд. Если в апреле было зафиксировано порядка 29 тысяч визитов, то в июле показатель превысил 61 тысячу.

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Мария Гейн
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