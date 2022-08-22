День рождения «Эрмитажа-Казани» завершится выставкой фламандского искусства

«Золотой век фламандского искусства» завершит программу ко дню рождения «Эрмитажа-Казани»

Программа ко дню рождения музея «Эрмитаж-Казань» завершится 23 августа выставкой, посвященной золотому веку фламандского искусства. Об этом сообщает «Татар-информ».

Гостей учреждения ждет квест-игра по выставке, участники получат сувениры. Также посетителям представят «Специальную экскурсию при музейной температуре», в рамках которой сотрудники учреждения расскажут, какие открытия совершаются во время монтажа экспозиций и проведения экскурсий, как выставка влюбляет в себя гостей и что нужно для создания авторского дизайна.

Отмечается, что выставка «Золотой век фламандского искусства», открывшаяся в «Эрмитаже-Казани» в феврале, продолжит работу до 20 ноября.

Ранее сообщалось, что Музей-заповедник Сергея Есенина и Калининградский областной историко-художественный музей проведут выставку, приуроченную к 100-летию с момента визита поэта в город.