Момент гибели попавшего в винт самолета россиянина показали на видео

Момент гибели попавшего в винт самолета сотрудника аэропорта Югры попал на видео

Момент гибели россиянина, попавшего в винт самолета, показали на видео. Кадры в своем Telegram-канале в понедельник, 22 августа, публикует Baza.

Сам инцидент произошел 19 августа. Сообщалось, что погибший — 48-летний сотрудник аэропорта Белоярский в Ханты-Мансийском автономном округе.

По данным местной прокуратуры, мужчина получил повреждения «во время процедуры выпуска воздушного судна Ан-24 авиакомпании "ЮТэйр"». Baza уточняет, что он и раньше готовил самолеты к взлету, но 19 августа слишком близко подошел к работающему винту и погиб на месте.

В обстоятельствах его смерти разбираются следователи.