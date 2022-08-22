Момент гибели попавшего в винт самолета россиянина показали на видео
Момент гибели попавшего в винт самолета сотрудника аэропорта Югры попал на видео
Момент гибели россиянина, попавшего в винт самолета, показали на видео. Кадры в своем Telegram-канале в понедельник, 22 августа, публикует Baza.
Сам инцидент произошел 19 августа. Сообщалось, что погибший — 48-летний сотрудник аэропорта Белоярский в Ханты-Мансийском автономном округе.
По данным местной прокуратуры, мужчина получил повреждения «во время процедуры выпуска воздушного судна Ан-24 авиакомпании "ЮТэйр"». Baza уточняет, что он и раньше готовил самолеты к взлету, но 19 августа слишком близко подошел к работающему винту и погиб на месте.
В обстоятельствах его смерти разбираются следователи.