Александр Емельяненко рассказал о первом гонораре

Российский боец Александр Емельяненко рассказал, что за первый поединок получил 100 гривен

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал о гонорарах за проведенные поединки. Интервью со спортсменом появилось на YouTube-канале Boxing TV.

Емельяненко заявил, что за первый поединок получил 100 гривен. «Бой был очень быстрый, по-моему, 17 секунд. Я в нокаут отправил соперника. Это мне нужно было, чтобы почувствовать ринг», — добавил он. Боец также подчеркнул, что выступает за идею и никогда не называет сумму, которую получает за поединки.

Ранее российский боксер-тяжеловес Дмитрий Кудряшов назвал причину популярности Емельяненко. Он заключил, что любовь болельщиков к бойцу связана с его близостью к народу. «Люди смотрят и любят его, потому что, наверное, таких, как он, много: напился, подрался — в тюрьму», — отметил боксер.

Александр Емельяненко начал карьеру в 2003 году. Он известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков: он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.