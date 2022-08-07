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Спорт

Российский боксер Кудряшов объяснил народную любовь к Александру Емельяненко

Дмитрий Кудряшов объяснил любовь фанатов к Александру Емельяненко его близостью к народу

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Российский боксер-тяжеловес Дмитрий Кудряшов назвал причину популярности бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Спортсмен высказался на канале ФАН-СЕКТОР в YouTube.

По мнению Кудряшова, любовь болельщиков к Емельяненко связана с его близостью к народу. «Люди смотрят и любят его, потому что, наверное, таких, как он, много: напился, подрался — в тюрьму», — заявил боксер.

По мнению Куряшова, у Емельяненко-младшего есть шансы вернуться в оптимальную форму. Боксер отметил, что для этого достаточно огромного желания бойца.

2 июня Кудряшов назвал возможное препятствие для организации боя Вячеслава Дацика с Александром Емельяненко. По словам спортсмена, последний не сможет пройти медкомиссию.

Алексей Гусев
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