В России создали квест о путешествии по Алтаю

Российская гейм-студия Aeroplan Games представила квест о путешествии в Республику Алтай

Российская гейм-студия Aeroplan Games представила игру о путешествии по Республике Алтай. Информация об этом появилась в сообществе проекта во «ВКонтакте».

Квест получил название Serenity: At The Heart of Altai. Создатели описали его как приключенческий шаговый симулятор в открытом мире с элементами выживания. В мире квеста будут представлены местные пейзажи, флора и фауна, а также артефакты древних народов Алтая.

Игрок будет действовать за молодую блогершу Ариану Демидову, которая отправилась в республику, чтобы сделать новые публикации для блога и посетить сакральные места.

Про персонаж Демидовой известно, что девушка с ранних лет ездила в экспедиции с отцом-археологом, работает в географическом издании и ведет блог о путешествиях.

При этом разработчики предупредили, что данная версия игры не является конечной, однако передает атмосферу проекта.

