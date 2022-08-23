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Россияне пожаловались на сложности при оплате бессрочными картами

«Известия»: россияне пожаловались на сложности при оплате бессрочными Visa и Mastercard

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Россияне пожаловались на сложности при оплате картами Visa и Mastercard с истекшим сроком действия, но для которых банки продлили срок. Об этом стало известно газете «Известия».

Выяснилось, что некоторые онлайн-магазины отказываются проводить операции по бессрочным картам: клиенты при оплате начали получать уведомления об истекшем сроке годности. Также в некоторых случаях не удается привязать такую карту к приложениям вызова такси, например, «Яндекс Go». В банках говорят, что подобные сложности единичные и решаются в индивидуальном порядке.

Наличие проблемы признали в ЦБ, НСПК и крупных банках. По словам экспертов, сбои могут возникнуть из-за отсутствия необходимых настроек, позволяющих пропускать оплату через просроченные карты Visa и Masterсard.

Международные системы объявили об уходе из России в начале марта. После этого карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, перестали работать за пределами страны, а карты, эмитированные зарубежными банками, теперь не работают в России.

В середине августа стало известно, что в первой половине 2022 года россияне стали активнее пользоваться картами «Мир» при оплате. Число транзакций выросло на 70 процентов, до 2,6 миллиарда, по сравнению с февралем-июнем 2021 года.

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Платон Щукин
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