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Озвучившую Покахонтас актрису Ирен Бедард арестовали за дебош

Озвучившую принцессу Покахонтас актрису Ирен Бедард арестовали за дебош и хулиганство

Фото: Dave Starbuck / globallookpress.com

55-летнюю американскую актрису Ирен Бедард, озвучившую принцессу Покахонтас в одноименном мультфильме студии Disney, арестовали за дебош и хулиганство. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, полиция обнаружила артистку спящей в кустах в американском штате Огайо 19 августа. По словам представителей правоохранительных органов, после того как Бедард проснулась, она начала плакать и кричать.

Спустя некоторое время актриса успокоилась и начала разговаривать с полицейскими, однако позже разозлилась на них и предприняла попытку скрыться, а также разбить уличную витрину. Сообщается, что на Бедард надели наручники и насильно посадили в полицейский автомобиль.

В участке актриса провела два дня, а 21 августа звезду анимационного проекта отпустили.

Ранее стало известно, что британский писатель индийского происхождения Салман Рушди получил ножевое ранение в шею.

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Анастасия Астахова
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