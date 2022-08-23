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В Башкирии появился памятник бэлешу

Минкульт Башкортостана: в селе Буздяк установили памятник бэлешу

Фото: Министерство культуры Республики Башкортостан

В башкирском селе Буздяк в рамках фестиваля «Бэлешфест-2022» установили памятник национальному пирогу бэлешу. Как уточняет Минкульт Башкортостана, круглый металлический пирог весом 350 килограммов разместили на подносе и полотенце-рушнике, а поднос — на основании из металлических стеблей курая.

Арт-объект создал местный умелец Ильхам Багдануров, макет разработал заслуженный художник Башкортостана и Татарстана Вакиль Шайхетдинов.

Рассказывая о памятнике, организаторы фестиваля отметили, что он несет в себе не только эстетическую, культурно-нравственную и архитектурную функции, но и практическое предназначение — по их мнению, бэлеш станет точкой притяжения любителей национальной кухни.

Ранее сообщалось, что в столице Башкортостана 27 августа пройдет фестиваль «Молочная страна». Уточнялось, что летний праздник развернется в историческом центре города, на пересечении улиц Заки Валиди и Гафури.

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Варвара Кошечкина
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