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Кардиолог перечислил неочевидные признаки нарушенного кровообращения

Кардиолог Кулдип Сингх: боль в ногах может свидетельствовать о нарушенном кровообращении

Фото: unsplash

Боль в ногах при ходьбе и отеки свидетельствуют о нарушенном кровообращении, утверждает американский кардиолог Кулдип Сингх. Неочевидные признаки болезней кровеносной системы он перечислил в беседе с изданием Eat This, Not That!

Врач отметил, что боль в ногах, которая усиливается при ходьбе или физической нагрузке, может возникать из-за закупорки артерий ног, также называемой болезнью периферических артерий. Кроме того, если кровь скапливается в области нижних конечностей, это, по словам эксперта, ведет к отекам или варикозному расширению вен.

На проблемы с кровообращением могут указывать и боли в области груди или живота, добавил эксперт. Слабость в руках и затрудненная речь свидетельствуют о нарушенном кровоснабжении головного мозга, а это, по его словам, грозит инсультом. При подобных симптомах Сингх рекомендует немедленно обратиться к специалисту.

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Елена Матвиенко
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