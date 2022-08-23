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Названы способы отсрочить слабоумие

Доктор Хубчандани: отсрочить старческое слабоумие помогут витамины С и D

Фото: unsplash

Отсрочить старческое слабоумие помогут витамины, уверен врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Джагдиш Хубчандани. Способ сохранить ясность ума на всю жизнь он назвал журналистам интернет-издания ETNT.

По словам эксперта, от слабоумия или деменции чаще всего страдают люди старше 65 лет, при этом, она также может возникнуть и в молодом возрасте. Хубчандани заявил, что от этого расстройства не существует лекарств, однако некоторые витамины помогут отсрочить начало и приостановить прогрессирование болезни.

Витамин D, по его словам, поддерживает работу сосудов головного мозга, борется с образованием холестериновых бляшек в сосудах и снижает риск инсульта — одной из самых частных причин деменции.

Витамин Е, согласно Хубчандани, обладает антиоксидантными свойствами, благодаря чему снижает окислительный стресс и предотвращает связанное с ним повреждение клеток, в том числе и мозговых. Аналогичным эффектом обладает витамин C.

Фолиевая кислота также защищает клетки мозга, а при взаимодействии с другими витаминами группы В может предотвратить снижение когнитивных функций мозга и способствует профилактике появления тромбов, заявил Хубчандани.

В заключение врач отметил, что рацион человека должен быть богат витаминами и микроэлементами, так как они взаимодействуют между собой и тем самым способствуют слаженной работе всех систем организма.

Ранее диетолог Татьяна Мещерякова прокомментировала попытки запастись витаминами из фруктов на год вперед. По ее словам, в организме человека предусмотрены лишь незначительные «депо» для жирорастворимых витаминов (A, D, E и K), а остальные витамины накопить нельзя.

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Елена Матвиенко
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