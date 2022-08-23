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Стало известно об иностранных инструкторах диверсанта на референдуме в ДНР

Планировавший теракт на референдуме в ДНР диверсант признался, что его обучали в Чехии

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Украинский диверсант, планировавший теракт во время проведения референдуме в Донецкой народной республике (ДНР), проходил обучение стрелковому и подрывному делу на полигонах в Чехии у иностранных инструкторов. Об этом РИА Новости рассказал сам диверсант Евгений Карпенко, ранее сдавшийся властям.

Карпенко признался, что после его переезда в Чехию с ним связался сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), который предложил «в рамках экскурсии» посетить военно-гражданский полигон. «На встрече он представился работником украинских спецслужб и сказал, что я могу не просто посмотреть, но и поучаствовать. Привез на полигон, договорился с инструкторами, они были одеты в военную форму. Посещали занятия на полигоне, стрельба из автоматов и закладка взрывных устройств», — поведал диверсант.

Ранее стало известно, что в Министерство государственной безопасности ДНР обратился гражданин Украины, который сообщил, что, находясь на заработках на территории Чехии, был завербован украинскими спецслужбами, прошел подготовку, а затем был отправлен на территорию ДНР, где ему было поручено устроить теракт в день референдума.

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Дмитрий Сотак
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