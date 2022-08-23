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Стюардесса назвала пять главных ошибок пассажиров в самолете

Бывшая бортпроводница призвала пользователей TikTok не пить горячую воду в самолетах

Кадр: @katkamalani

Бывшая стюардесса Кэт Камалани (Kat Kamalani) назвала пять главных ошибок, которые совершают пассажиры в полете. На вирусное видео бортпроводницы в TikTok обратил внимание портал Nine.com.au.

В первую очередь девушка посоветовала туристам никогда не забывать брать с собой в самолет перекус, независимо от того, насколько коротким будет рейс. «Вы никогда не знаете, какие непредвиденные обстоятельства могут произойти. Так что в следующий раз, когда вы отправитесь в аэропорт, возьмите с собой мармеладные мишки или несколько злаковых батончиков», — добавила бывшая бортпроводница.

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Во-вторых, девушка призвала путешественником не пить горячие напитки в самолете. Она рассказала, что резервуары для жидкости на воздушном судне не чистят, поэтому вода в них может быть затхлой. По ее словам, члены экипажа сами отказываются что-либо пить из этих емкостей.

Кроме того, бывшая стюардесса отметила, что многие пассажиры невнимательны к членам экипажа и призвала туристов всегда следовать указаниям бортпроводников. Также в целях безопасности девушка рекомендовала не разглашать слишком много информации о себе попутчикам в самолете. В заключение Камалани попросила людей не ходить по салону лайнера без обуви, намекая на то, что это абсолютно негигиенично.

Ранее в августе иностранные бортпроводники перечислили самые раздражающие привычки людей на борту самолета. Больше всего стюардесс раздражает неуважительное поведение со стороны пассажиров. В частности, когда они игнорируют инструкции и не снимают наушники, даже если их об этом просят.

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Фариза Бацазова
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