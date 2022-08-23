Российским гимнасткам запретили участвовать в турнире в Венгрии

Российским и белорусским гимнасткам запретили участвовать в турнире Gracia Cup в Венгрии

Российским и белорусским спортсменкам запретили участвовать в турнире Gracia Cup по художественной гимнастике по требованию Федерации гимнастики Венгрии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы их пригласили к себе на обычный клубный международный турнир. Но потом нам из нашей федерации гимнастики пришло письмо о том, что сборные России и Белоруссии не могут выступать ни в каких соревнованиях», — заявили организаторы. Они подчеркнули, что запрет распространяется на все соревнования, которые проходят на территории Евросоюза.

Gracia Cup пройдет в Будапеште с 28 по 29 августа. Соревнования включают два турнира, из которых только один пройдет под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

4 марта FIG отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой федерации. Также не будут допущены к участию судьи и официальные лица из России.