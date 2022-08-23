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МИД России заявил об искажении иностранными СМИ разговора Лаврова и Колонна

МИД России заявил об искажении иностранными СМИ трактовки разговора Лаврова и Колонна
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Ряд иностранных СМИ исказили трактовку телефонного разговора главы МИД Сергея Лаврова с его французской коллегой Катрин Колонна. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Сразу после состоявшегося 23 августа телефонного разговора министров иностранных дел России и Франции на информационных лентах иностранных СМИ замелькали сообщения, дающие искаженную трактовку его содержания. Подается так, будто французская сторона чуть ли не “продавила” свою позицию. На деле Сергей Лавров ясно и четко расставил все по своим местам, настоятельно призвав Париж повлиять на его подопечных в Киеве, которые, полностью потеряв голову, продолжают обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС), город Энергодар и прилегающие территории», — отметила дипломат.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым согласовала отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В ходе беседы Колонна приняла к сведению, что Россия подтвердила свое согласие на отправление миссии, а также пообещала воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность этого визита.

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Анжелика Бережная
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