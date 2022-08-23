Кадыров поручил провести «второй этап» вакцинации от COVID-19 в Чечне

Глава Чечни Кадыров поручил провести в регионе «второй этап» вакцинации от коронавируса

В Чеченской Республике необходимо провести «второй этап» вакцинации от коронавируса. Такое поручение дал глава региона Рамзан Кадыров, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, в республике фиксируется снижение числа поступающих в больницы пациентов, хотя по всей стране растет число случаев заражения COVID-19. Глава Чечни считает, что такая эпидемиологическая обстановка — результат масштабной вакцинации, которая прошла в минувшем году.

Кадыров приводит слова главы республиканского Минздрава Сулеймана Лорсанова, который на расширенном совещании сообщил, что для сохранения положительной динамики по коронавирусу нужно организовать новую прививочную кампанию. В Чечне коллективный иммунитет снизился с 70 до 10 процентов, подчеркнул глава республики.

«Я поручил руководителям органов исполнительной власти и муниципальных образований организовать качественное взаимодействие для проведения второго этапа вакцинации. Практика показала, что прививка не приводит к побочным действиям. Об этом ярче всего свидетельствуют последние данные о рождаемости», — написал Кадыров.

В частности, отметил политик, за 15 дней августа 2022 года в Чечне умерли 197 человек, а родились — 1127. Такие статистические данные опровергают слухи о вреде вакцинации, написал Кадыров. Он также призвал всех жителей российского региона проявить гражданскую ответственность и привиться от коронавируса.

Ранее в Росздравнадзоре заявили о необходимости активизировать вакцинацию от COVID-19. По словам главы ведомства Аллы Самойловой, в России фиксируется рост заболеваемости, но не все регионы принимают должные меры для снижения числа случаев инфицирования.