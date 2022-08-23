Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров поручил провести «второй этап» вакцинации от COVID-19 в Чечне

Глава Чечни Кадыров поручил провести в регионе «второй этап» вакцинации от коронавируса

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Чеченской Республике необходимо провести «второй этап» вакцинации от коронавируса. Такое поручение дал глава региона Рамзан Кадыров, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, в республике фиксируется снижение числа поступающих в больницы пациентов, хотя по всей стране растет число случаев заражения COVID-19. Глава Чечни считает, что такая эпидемиологическая обстановка — результат масштабной вакцинации, которая прошла в минувшем году.

Кадыров приводит слова главы республиканского Минздрава Сулеймана Лорсанова, который на расширенном совещании сообщил, что для сохранения положительной динамики по коронавирусу нужно организовать новую прививочную кампанию. В Чечне коллективный иммунитет снизился с 70 до 10 процентов, подчеркнул глава республики.

Материалы по теме:
«Переболевшим реально плохо» России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
«Переболевшим реально плохо»России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
10 августа 2022
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта 2022

«Я поручил руководителям органов исполнительной власти и муниципальных образований организовать качественное взаимодействие для проведения второго этапа вакцинации. Практика показала, что прививка не приводит к побочным действиям. Об этом ярче всего свидетельствуют последние данные о рождаемости», — написал Кадыров.

В частности, отметил политик, за 15 дней августа 2022 года в Чечне умерли 197 человек, а родились — 1127. Такие статистические данные опровергают слухи о вреде вакцинации, написал Кадыров. Он также призвал всех жителей российского региона проявить гражданскую ответственность и привиться от коронавируса.

Ранее в Росздравнадзоре заявили о необходимости активизировать вакцинацию от COVID-19. По словам главы ведомства Аллы Самойловой, в России фиксируется рост заболеваемости, но не все регионы принимают должные меры для снижения числа случаев инфицирования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Киеве анонсировали документ о гарантиях безопасности для Украины
В Совфеде высказались о спорах по поводу службы Натальи Вовк в полку «Азов»
В Ливерпуле застрелили девятилетнюю девочку
Пользователи сети назвали не связанные с сексом самые приятные ощущения
Россияне пожаловались на сложности при оплате бессрочными картами
Володин ответил Зеленскому на слова о «последней черте» конфликта на Украине
Японию призвали прекратить «демонтаж» отношений с Россией
Невеста обиделась на отказ подруги учить выдуманный язык ради ее свадьбы
В российском регионе ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию
Кадыров поручил провести «второй этап» вакцинации от COVID-19 в Чечне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.